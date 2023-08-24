В Рязани задержали мужчину за распространение крупных партий наркотиков

Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В Рязани задержали мужчину за распространение крупных партий наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Отмечается, что оперативники уголовного розыска во время мониторинга в интернете нашли организации сбыта наркотиков. Они установили, что к распространению запрещенных веществ причастен 23-летний мужчина одной из стран Средний Азии, приехавший из столичного региона.

Злоумышленника задержали на улице Рязани в момент, когда он собрался делать «закладки». При досмотре у злоумышленника обнаружили 19 самодельных контейнеров с порошкообразным веществом.

В номере гостиницы, где проживал иностранец, нашли 68 аналогичных контейнеров. Экспертиза установила, что в них хранился метадон.

Также сотрудники уголовного розыска нашли места, где злоумышленник ранее сделал «закладки». Из нескольких тайников изъяли крупные партии наркотиков. В них было более 250 контейнеров, подготовленных для дальнейшего розничного сбыта.

Всего изъяли более 360 контейнеров, в которых содержалось 92 грамма метадона.

По предварительным данным, 23-летний мужчина приехал в Рязань, чтобы распространять наркотики с помощью «закладок». Каждый день он выходил в город или выезжал на окраину, чтобы спрятать на местности контейнеры с наркотиками. Отмечается, что полицейские изъяли все его «закладки».

На злоумышленника завели уголовное дело по ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.