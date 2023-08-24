В Рязани отремонтируют порядка десяти спорткомплексов

Это одна из задач, обозначенных в предвыборной программе Рязанского регионального отделения «Единой России». Документ, над реализацией которого в ближайшие пять лет предстоит работать следующему созыву Рязанской городской Думы, принят на 38-ой конференции реготделения.

Как отметил ректор Рязанского медуниверситета имени академика Павлова, один из лидеров муниципального списка «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму Роман Калинин, программа «Единой России» затрагивает все основные сферы жизни города: здравоохранение, образование, спорт, благоустройство, дороги и транспорт. Важно, что каждый блок документа был тщательно проанализирован на встречах с отраслевыми экспертами, представителями городских и региональных ведомств. Это позволило учесть пожелания жителей, разработать оптимальный вариант решения проблем.

Развитие спортивной инфраструктуры, поддержка массового спорта — один из приоритетов «Единой России». Задачу о вовлечении 70% населения страны к 2030 году в постоянные занятия спортом поставил Президент России Владимир Путин.

Работа в этом направлении ведется постоянно, а не только в период выборов. Так, при содействии партии в течение пяти лет на территории Рязани построены «Академия единоборств», плавательный бассейн «Классика», Центр уличного спорта «Под мостом», физкультурно-оздоровительный комплекс «Капитан», ледовый дворец «Айсберг».

Кроме того, проведена реконструкция стадиона «Локомотив», ремонт беговых дорожек манежа «Юность» и баскетбольного зала спортшколы «Единство». Завершается строительство крытого футбольного манежа в Мервине — рядом с «Академией единоборств». Объект включает в себя и модульные сооружения административно-бытового корпуса. Рядом с манежем запланировано открытое футбольное поле с искусственным покрытием.

Роман Калинин рассказал, что, несмотря на предпринимаемые меры, проблема нехватки спортивных учреждений все еще актуальна для Рязани. Чаще всего с этим вопросом на встречах с кандидатами обращаются жители Московского района. Одна из первоочередных задач здесь, по мнению единороссов, — строительство в Канищеве 50-метрового бассейна. Есть микрорайоны, где крупных спортобъектов нет вообще. Вопрос решается по инициативе партии. Началось долгожданное строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в поселке Мехзавода.

Активная поддержка «Единой России» позволила стартовать инициативе по серьезному обновлению спортивных сооружений. В программу партии включены задачи по капитальному и текущему ремонту более десяти спорткомплексов.

В 2024 году отремонтируют волейбольный зал спортшколы «Единство», намечен ремонт трибун и освещения на стадионе «Локомотив». В 2025 — запланирована реконструкция стадиона «Химик» в поселке Строитель. В 2026 году — ремонт стадиона «Сокол» в Дягилеве, спортшкол «Юпитер», «Антей», «Вымпел», «Золотые купола» (в последних трех ремонт будет капитальным). В этом же году регион также планирует строительство модульного зала для Центра спортивной гимнастики.

Кроме того, в программу партии до 2028 года внесен пункт о строительстве не менее трех физкультурно-спортивных комплексов. В перечне задач — установка не менее 20 спортивных площадок малой формы.

Этот комплекс мер позволит создать условия для популяризации здорового образа жизни, повысит доступность занятий спортом для горожан.

«Приоритетом для „Единой России“ всегда были и остаются люди. Решение проблем жителей является основной нашей задачей. С этой целью реализуются партийные проекты, сформирована предвыборная программа. Важно постоянно работать над исполнением наказов избирателей, исполнением взятых на себя обязательств. Именно этого ждут от нас рязанцы, и мы должны доверие оправдать», — подчеркнул один из лидеров муниципального списка «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму Роман Калинин.

Оплачено за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».