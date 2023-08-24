В Рязани неизвестные разбили стекло автомобиля
В Рязани неизвестные разбили стекло автомобиля. Об этом сообщили во ВКонтакте в группе «Подслушано у Водителей Рязани».
По словам автора поста, инцидент произошел на Касимовском шоссе во дворе дома № 13.
На фото видно, что повреждено заднее стекло машины. Отмечается, что произошедшее записалось на видеорегистратор соседней машины.
В полиции сообщили, что заявление в отдел поступало, проводится проверка.
Фото: группа ВКонтакте «Подслушано у Водителей Рязани»