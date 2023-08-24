В Рязани неизвестные разбили стекло автомобиля

В Рязани неизвестные разбили стекло автомобиля. Об этом сообщили во ВКонтакте в группе «Подслушано у Водителей Рязани».

По словам автора поста, инцидент произошел на Касимовском шоссе во дворе дома № 13.

На фото видно, что повреждено заднее стекло машины. Отмечается, что произошедшее записалось на видеорегистратор соседней машины.

В полиции сообщили, что заявление в отдел поступало, проводится проверка.

Фото: группа ВКонтакте «Подслушано у Водителей Рязани»