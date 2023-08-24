В Рязани на улице Костычева задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск
В Рязани на улице Костычева задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Инцидент произошел в среду, 23 августа, в 19:25, на улице Костычева. Полицейские во время патрулирования заметили мужчину, который при виде патрульного автомобиля попытался скрыться в ближайшем дворе.
Оперативники догнали и остановили прохожего. Выяснилось, что это 27-летний мужчина, который подозревается в совершении ограбления в Воронежской области.
По предварительной информации, мужчина недавно приехал в Рязань и скрывался на квартире знакомых.
Полицейские препроводили мужчину в отдел полиции, где его передадут инициаторам розыска.