В Рязани на улице Костычева задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

В Рязани на улице Костычева задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Инцидент произошел в среду, 23 августа, в 19:25, на улице Костычева. Полицейские во время патрулирования заметили мужчину, который при виде патрульного автомобиля попытался скрыться в ближайшем дворе.

Оперативники догнали и остановили прохожего. Выяснилось, что это 27-летний мужчина, который подозревается в совершении ограбления в Воронежской области.

По предварительной информации, мужчина недавно приехал в Рязань и скрывался на квартире знакомых.

Полицейские препроводили мужчину в отдел полиции, где его передадут инициаторам розыска.