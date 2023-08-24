В Рязани 41-летнему курьеру телефонных мошенников грозит срок

41-летнего жителя Рязани обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Мужчина позвонил на стационарный телефон жительницы Рязани, представился полицейским и сообщил, что ее племянница стала виновницей ДТП. Для якобы разрешения ситуации нужно было 300 тысяч рублей.

Испуганная пенсионерка сразу же согласилась отдать деньги, не задавая вопросов. Мужчина подъехал к ее дому и забрал сверток.

После передачи денег женщина решила позвонить племяннице и спросить о случившемся. Родственница пояснила, что ни в какое ДТП она не попадала. Женщина поняла, что ее обманули мошенники и обратилась в полицию.

Отмечается, что мужчина выполнил это поручение по указанию неустановленных «кураторов». С заказов он оставлял себе от 5 до 7% полученных средств, а остальное отдавал «начальству».