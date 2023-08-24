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В России создадут реестр утилизаторов отходов
Минприроды создает реестр специализированных компаний, который начнет действовать с 1 января 2024 года.

В России создадут реестр утилизаторов отходов. Об этом сообщили «Известия».

Отмечается, что Минприроды создает реестр специализированных компаний, который начнет действовать с 1 января 2024 года. По словам издания, он должен вывести недобросовестных игроков из тени и поможет отслеживать объемы утилизируемого мусора.

В Минприроды объяснили, что производители продукции будут обязаны заключать договоры с утилизаторами, создавать собственные мощности или платить экосбор.

«Представители бизнеса пока не знают, как им выполнять новые требования, и опасаются монополизации рынка», — говорится в сообщении.

Как утверждают «Известия», регламентировать появление реестра будет проект постановления правительства.

«Сегодня упаковку в России утилизируют кое-как. То есть по документам мусор может быть утилизирован, а по факту он просто выброшен на свалку. Поэтому такой реестр необходим. Государству нужно понимать, кто занимается утилизаций, в каком объеме и с какой эффективностью», — рассказал газете первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Уточняется, что «Известия» направили запрос в правительство о поддержке инициативы.