В пойме реки Листвянка в Рязанском районе нашли загрязнения

В пойме реки Листвянка в Рязанском районе нашли загрязнения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Росприроднадзора.

В ведомство сообщили, что в реку сбрасывают канализационные стоки из многоквартирных домов. Специалисты выезжали на место для проверки.

По результатам анализа отобранных проб почвы выявили превышение загрязняющих веществ по нитритам и нитратам.

Отмечается, что сейчас оценивается ущерб от загрязнений. Требование о его возмещении будет направлено в МКП «ЖКХ Рязанский водоканал».