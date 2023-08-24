В Москве пьяные сыновья не заметили смерти отца и продолжали жить с его трупом в квартире
В Москве пьяные сыновья не заметили смерти отца и продолжали жить с его трупом в квартире. Об этом пишет «РЕН ТВ».
По данным издания, на трупный запах пожаловались соседи. Они позвонили в полицию и рассказали, что запах разошелся по всему подъезду.
Когда правоохранители приехали на место и вскрыли квартиру из которой исходил запах, обнаружили там двух пьяных мужчин и гниющий труп хозяина квартиры.
Тело отправили на экспертизу. Полиция проводит проверку.