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В Красноярске рабочий погиб, упав в вентиляционную шахту с 23 этажа

В Красноярске рабочий погиб, упав в вентиляционную шахту с 23 этажа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Инцидент случился в четверг, 24 августа, при строительстве одного из домов ЖК «Енисей» в Свердловском районе.

Двое рабочих устанавливали вентиляционные короба. По предварительной информации, на уровне 23 этажа один из них оступился, упал в шахту и пролетел вниз порядка девяти этажей. Мужчину госпитализировали.

Позже стало известно, что рабочий умер в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».