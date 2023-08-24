В Госдуме предложили выдворять мигрантов из России за оскорбительные приставания к гражданам

В Госдуме предложили выдворять мигрантов из России за оскорбительные приставания к гражданам. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается выдворять из страны мигрантов за оскорбительное приставание к гражданам.

Депутат предлагает дополнить новым положением статью 20.1 («Мелкое хулиганство») Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно его поправкам, за нарушение, совершенное иностранцем или лицом без гражданства, будет предусмотрено обязательное выдворение, а также штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей.