В Госдуме предложили ужесточить наказание за ложные минирования в период СВО

В Госдуме предложили ужесточить наказание за ложные минирования в период СВО. Об этом сообщило издание «RT на русском» со ссылкой на депутата Василия Власова.

Автор инициативы отметил, что с началом спецоперации ложные сообщения о минировании объектов стали использоваться в качестве механизма дестабилизации. По словам Власова, это отвлекает на себя значительные силы экстренных и правоохранительных служб.

Депутат отметил, что сейчас ст. 207 УК РФ предусматривает наказание за заведомо ложные сообщения об акте терроризма, а п. 4 — наказание до 10 лет лишения свободы за недостоверную информацию о минировании, приведшую по неосторожности к смерти человека или иным тяжким последствиям.

«В этой связи прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения дополнения в п. 4 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, добавив в него формулировку «либо совершённые (заведомо ложные сообщения об акте терроризма) в период проведения Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной или контртеррористической операции», — говорится в сообщении.