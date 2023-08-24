В Башкирии охранник до смерти забил коллегу металлическими прутьями
В Башкирии охранник до смерти забил коллегу металлическими прутьями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.
По данным ведомства, напарники выпивали в один из рабочих дней. Между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Один из мужчин нанес коллеге множественные удары руками по голове и другим частям тела, после чего предложил ему выйти на улицу, где продолжил избивать металлическими прутьями. После этого мужчина затащил пострадавшего в комнату и оставил там.
Когда на место приезжал проверяющий, нападавший говорил ему, что второй охранник спит. Мужчина заметил, что его напарник умер только спустя несколько дней.
Мужчину осудили на 8 лет.