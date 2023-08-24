Стало известно последнее сообщение, переданное с борта разбившегося самолета Пригожина
Стало известно последнее сообщение, переданное с борта самолета Embraer Legacy, разбившегося в Тверской области. Об этом сообщило издание «МК».
По информации портала, сообщение передала в 17:40 бортпроводница Кристина Распопова. Это было слово «Руление».
По данным «МК», больше экипаж на связь не выходил.
Напомним, самолет Пригожина рухнул в среду, 23 августа. Погибли 10 человек. Основной причиной крушения самолета считают теракт. Ранее сообщалось, что взрывчатку заложили под отсек шасси.