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Стало известно последнее сообщение, переданное с борта разбившегося самолета Пригожина

Стало известно последнее сообщение, переданное с борта самолета Embraer Legacy, разбившегося в Тверской области. Об этом сообщило издание «МК».

По информации портала, сообщение передала в 17:40 бортпроводница Кристина Распопова. Это было слово «Руление».

По данным «МК», больше экипаж на связь не выходил.

Напомним, самолет Пригожина рухнул в среду, 23 августа. Погибли 10 человек. Основной причиной крушения самолета считают теракт. Ранее сообщалось, что взрывчатку заложили под отсек шасси.