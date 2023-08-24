Сотрудники рязанской ИК-6 изъяли из посылки телефоны, упакованные в пачки влажных салфеток

В ИК-6 УФСИН России по Рязанской области сотрудники 24 августа обнаружили в бандероли сотовые телефоны, зарядки к ним и сим-карты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что технику спрятали в упаковках с влажными салфетками. Она предназначалась для 36-летнего мужчины, осужденного за кражу.

Отправителю посылки грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что осужденному, отбывающему наказание в ИК-5, пытались передать телефоны в консервных банках.