Sky News: на борту разбившегося самолета Пригожина мог находиться его тезка

На борту разбившегося самолета в Тверской области мог находиться не бизнесмен Евгений Пригожин, а его тезка. Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на эксперта по международным делам Chatham House Кейра Джайлса.

«Несколько человек изменили свое имя на Евгений Пригожин в рамках его усилий по запутыванию своих поездок. Давайте не будем удивляться, если он вскоре появится в новом видео из Африки», — передает слова Кейра Джайлса Sky News.

Ранее сообщалось, что в Тверской области разбился самолет, в котором погибли семь человек. Позже выяснилосьо, что он принадлежит Евгению Пригожину. Спецслужбы предполагают, что крушение произошло из-за теракта.

В Росавиации сообщили, что Пригожин числился в списке пассажиров упавшего самолета. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Пригожин погиб.

Позже сервис по отслеживанию самолетов Flightradar рассказал подробности случившегося.