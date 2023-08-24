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Рязанке грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт наркотиков
Уголовное дело направили в суд.

Рязанке грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По предварительным данным, с ноября 2022 года по март 2023 года 25-летняя рязанка вступила в группу, занимающуюся сбытом синтетических наркотиков на территории Рязанской области. Отмечается, что девушка забирала оптовые партии наркотиков, расфасовывала их и делала закладки.

В марте 2023 года полицейские задержали злоумышленницу. В тайниках и в квартире рязанки изъяли 96 граммов героина, а также материал для его расфасовки.

Злоумышленнице предъявили обвинение по ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Ей грозит от 10 до 20 лет тюрьмы. Обвиняемая вину признала.

В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направили в суд.