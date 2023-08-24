Россиян предупредили о новой схеме мошенников в Telegram
Россиян предупредили о новой схеме мошенников в Telegram. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, мошенники выманивают деньги под видом обмена валюты в Telegram-боте.Так мошенники пытаются украсть у русскоязычных пользователей деньги, заодно выманивая личную и финансовую информацию.
В «Лаборатории Касперского» рассказали, что мошенники стали чаще обманывать россиян через Telegram-боты. Это связано с тем, что большинство пользователей не знает, как работают боты.