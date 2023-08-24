Российские военные уничтожили две лодки с солдатами ВСУ при попытке высадки на левый берег Днепра
Российские военные уничтожили две лодки с солдатами ВСУ при попытке высадки на левый берег Днепра. Об этом сообщает врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, две лодки с восемью боевиками вышли с правого берега и были сразу зафиксированы российской разведки. ВС РФ потопили обе лодки.
Все украинские военные погибли.
Напомним, вчера ВС РФ уничтожили до 20 украинских военных при попытке переброски с правого берега Днепра.