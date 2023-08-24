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Прожиточный минимум в 2024 году в Рязанской области вырастет до 13 576 рублей

Опубликован проект постановления правительства об установлении величины прожиточного минимума на душу населения в Рязанской области на 2024 год. Документ разместили на сайте органа власти 23 августа.

Отмечается, что с 1 января величина прожиточного минимума в регионе на душу населения составит 13 576 рублей. Это на 782 рубля больше, чем в 2023 году.

Прожиточный минимум для отдельных категорий граждан:

  • для трудоспособного населения — 14 798 рублей (+853 рубля),
  • пенсионеров — 11 675 рублей (+660 рублей),
  • детей — 13 681 рубль (+526 рублей).

Документ пока не вступил в силу.