Прожиточный минимум в 2024 году в Рязанской области вырастет до 13 576 рублей
Опубликован проект постановления правительства об установлении величины прожиточного минимума на душу населения в Рязанской области на 2024 год. Документ разместили на сайте органа власти 23 августа.
Отмечается, что с 1 января величина прожиточного минимума в регионе на душу населения составит 13 576 рублей. Это на 782 рубля больше, чем в 2023 году.
Прожиточный минимум для отдельных категорий граждан:
- для трудоспособного населения — 14 798 рублей (+853 рубля),
- пенсионеров — 11 675 рублей (+660 рублей),
- детей — 13 681 рубль (+526 рублей).
Документ пока не вступил в силу.