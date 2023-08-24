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Под Петербургом зарезали мужчину за лай его собаки

В Ленинградской области зарезали 47-летнего мужчину за лай его собаки. Об этом 24 августа пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в Никольском. По предварительной информации, 40-летнему соседу пострадавшего не понравился лай собаки, за что он решил расправиться с ее хозяином. На лестничной площадке мужчина нанес ему ножевые ранения.

После этого хозяин питомца смог добраться до своей квартиры, но вскоре скончался. Окровавленное тело на полу обнаружила его мать.

Соседа задержали. Отмечается, что он около трех лет назад вышел из тюрьмы, где отбывал срок за убийство.