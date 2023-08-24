NYT: США будут обучать украинских летчиков пилотированию F-16

В сентябре США начнут обучение украинских летчиков пилотированию истребителей F-16. Об этом сообщила газета New York Times.

Отмечается, что изначально планировалось, что украинцев будут тренировать европейские страны, а США подключатся, если те исчерпают свои возможности.

«О решении, приуроченном к украинскому дню независимости, как ожидается, объявят во второй половине дня в четверг», — указано в публикации.

Отмечается, что неясно, примут ли США пилотов, которые должны были тренироваться в Европе, или это будет дополнительная группа.