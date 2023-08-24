Многодетную мать из Скопина осудили за попытку продать охотничий нож

Многодетную мать из Скопина осудили за попытку продать охотничий нож. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В декабре 2022 года женщина, купила дом и нашла в нем охотничий нож, который решила продать через сайт бесплатных объявлений за 2000 рублей.

Для покупки к рязанке прибыли полицейские под прикрытием.

Суд учел, что женщина является матерью трех детей, ранее она не было судима и активно помогала в раскрытии преступления.

Ей назначили 3 месяца тюрьмы.