Стали известны подробности крушения самолета Пригожина

Сервис по отслеживанию самолетов Flightradar сообщил, что самолет Пригожина снизился за 30 секунд на 2,4 километра. Об этом пишет «Коммерсант».

После снижения высоты в 18:19 бизнес-джет Embraer Legacy 600, на борту которого был основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, несколько секунд держался в воздухе, а после снова начал падать и разбился.

«Что бы ни случилось, это произошло быстро. Возможно, они боролись (с самолетом) после того, как что-то произошло», — сказал директор по коммуникациям сервиса Flightradar24 Ян Петченик.

Руководитель сервиса по отслеживанию добавил, что до этого момента «не было никаких признаков того, что с этим самолетом что-то не так».

Ранее сообщалось, что в Тверской области разбился самолет, в котором погибли семь человек. Позже стало ясно, что он принадлежит Евгению Пригожину. Спецслужбы предполагают, что крушение произошло из-за теракта.

В Росавиации сообщили, что Пригожин числился в списке пассажиров упавшего самолета. Чуть позже представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Пригожин погиб.