Элитная группировка украинских войск понесла в Запорожской области многочисленные потери
Элитная группировка украинских войск «Марун» понесла в Запорожской области многочисленные потери. Об этом сообщило
По словам политика, в бой брошено как минимум две трети группировки. Он отметил, что потери исчисляются тысячами. Рогов подчеркнул, что подразделению поставили задачу штурмовать село Работино, а в перспективе в дальнейшем захватить город Токмак.
Общественный деятель отметил, что группировка была снабжена зарубежной военной техникой, включая танки Leopard.