Депутат облдумы Андрей Глазунов принял участие в открытии дороги от поселка Строитель до Качево и Мордасово

В среду, 23 августа, в праздничной обстановке состоялось открытие дороги от поселка Строитель до Качево и Мордасово. В мероприятии принял участие депутат Рязанской областной Думы Андрей Глазунов, начальник отдела дорожного хозяйства Управления благоустройства города Иван Григоров, представители ветеранских организаций, местные жители.

О капитальном ремонте дорожного полотна просили жители поселков Качево и Мордасово. По их словам, дорога была настолько разбита, что на отдельных участках стала грунтовой. Решить проблему удалось благодаря поддержке губернатора Рязанской области Павла Малкова. На реализацию проекта было выделено более 93 млн рублей.

«Эту дорогу очень давно ждали местные жители. Я как депутат Рязанской областной Думы добивался капитального ремонта 12 лет. В решении вопроса помог глава региона Павел Викторович Малков, — рассказ Андрей Глазунов. — В ходе реализации проекта были трудности, но совместно с подрядчиком и администрацией города мы их преодолели. Постарались учесть все пожелания жителей. Например, дополнительно сделана дорожка к поликлинике».

Кроме того, на участке протяженностью 2,8 км выполнены работы по ремонту существующих и обустройству новых тротуаров, установке бордюрного камня и дорожных ограждений, высотному регулированию крышек колодцев. Также сделаны пешеходные переходы с адаптацией для маломобильных групп населения, заасфальтированы съезды в районе примыкания дворовых проездов и второстепенных дорог, нанесена дорожная разметка, установлены соответствующие знаки, смонтировано новое уличное освещение.

Председатель Октябрьской окружной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Людмила Фукалова отметила, что теперь новая благоустроенная территория стала местом притяжения жителей Качево и Мордасово.

«Была дорога у нас, увы, ужасная. А вчера я приехала из отпуска и обомлела. Это чудо-дорога! Здесь и молодые мамы с колясками гуляют, и дедушки с собачками, активные жители занимаются по вечерам скандинавской ходьбой. Для меня это просто радость», — поделилась впечатлениями Людмила Фукалова.

В рамках проекта удалось решить и вопрос организации доступности общественного транспорта. В поселке Качево организован разворотный круг. С 1 сентября по новой дороге начнут движение малогабаритные автобусы и маршрутные такси.

На праздничной церемонии открытия дороги особые слова благодарности прозвучали в адрес представителей подрядной организации. Лучшим сотрудникам депутат Рязанской областной Думы Андрей Глазунов вручил награды и ценные подарки.