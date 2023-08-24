Бывшую сотрудницу рязанского Минздрава и руководителя коммерческой организации осудят за коррупционные преступления

Бывшую сотрудницу рязанского Минздрава и руководителя коммерческой организации осудят за коррупционные преступления. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следкома.

По информации ведомства, с января 2018 по декабрь 2021 года бывшая сотрудница Минздрава нелегально получила от представителей коммерческих организаций деньги за содействие в заключении контрактов на поставку медоборудования и расходных материалов в размере 960 тысяч рублей.

Уголовные дела соединены в одно производство с многоэпизодным уголовным делом, возбуждавшимся из-за получения должностными лицами взяток за содействие в заключении контрактов на поставки оборудования для нужд лечебных учреждений Рязанской области.

В рамках уголовного дела бывшей служащей Минздрава предъявляли обвинение в получении денег в крупном размере, мошенничестве в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Им избрали меру пресечения.

Уголовное дело сопровождали сотрудники СЭБ ФСБ России и регионального управления ФСБ РОссии.

На данный момент следователи устанавливают обстоятельства преступлений, собирается и закрепляется доказательственная база. На имущество обвиняемых наложили арест.