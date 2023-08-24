Baza: в самолете Пригожина могли заложить сразу два СВУ

В самолете Пригожина могли заложить сразу два СВУ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, следователи рассматривают взрыв бомбы в сервисном отсеке в районе санузла, как основную причину крушения. Также они не исключают, что на борту могли заложить два СВУ.

По мнению следователей, бомба вряд ли была установлена в отсек шасси, потому что рядом расположены топливные баки и при детонировании СВУ в этом месте самолет загорелся бы уже при падении.

Расследование начали с отработки этапа технического обслуживания самолета в Шереметьево перед вылетом в Санкт-Петербург. Оперативники устанавливают список лиц, которые имели допуск к борту, отсматривают камеры в аэропорту и опрашивают техников.

По словам источников канала, особенно следователей интересовало, есть ли новые сотрудники, которые только недавно вышли на работу.

Напомним, самолет Пригожина рухнул в среду, 23 августа. Погибли 10 человек. Основной причиной крушения самолета считают теракт. Ранее сообщалось, что взрывчатку заложили под отсек шасси.