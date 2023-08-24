А что в кино? «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка», «Посредники» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

В прокат выходит российский мультфильм «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» от режиссеров Алексея Цицилина, Владимира Николаева и Алексея Замыслова. По сюжету прекрасную Людмилу похищает колдун Черномор, а ее жених Руслан отправляется в погоню через волшебные земли. Ему придется столкнуться с множеством сказочных существ и победить злого колдуна.

Следующая новинка — южнокорейская драма «Посредники». Девушка оставляет младенца в беби-боксе при церкви. Дежуривший в ту ночь дьякон с помощником стирают видеозапись с камер наблюдения и забирают ребенка, чтобы нелегально найти ему семью и получить вознаграждение. Выясняется, что за ними давно охотятся полицейские. Картина Хирокадзу Корээды в 2022 году победила на Каннском кинофестивале в номинациях «Лучшая мужская роль» и «Приз экуменического (христианского) жюри».

«Игра в лифте» — американский фильм ужасов. Сестра Райана исчезла после того, как провела популярный у подростков пугающий ритуал. Чтобы найти сестру, Райан решает последовать за ней и тоже сыграть в эту игру, но вскоре понимает, что в интернете не зря предупреждали об опасности этого ритуала.

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