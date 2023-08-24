25 августа на Почтовой состоится фестиваль «Подбелка-2023»

В пятницу, 25 августа, на улице Почтовой состоится фестиваль «Подбелка-2023». Мероприятие начнется в 17:00. Всего на Почтовой установят пять сцен, одна из них — молодежная.

На двух больших сценах — за памятником Ленина и около Главпочтампта хедлайнерами выступят Gangsters cover band и «Собаки Качалова» .

Кроме того, специальный гость фестиваля российско-канадская группа «Томшин-бэнд» выступит на сцене около бара «Чулан». Основатель группы рассказал об ожиданиях от «Подбелки-2023».

Расписание праздника можно посмотреть по ссылке.

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Учредитель и организатор фестиваля — агентство РЗН.инфо. Генеральные партнеры фестиваля — правительство Рязанской области и Фонд социального развития Рязанской области, партнеры фестиваля — ГК «Автоимпорт», ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» — российский производитель приборов и программного обеспечения для автоматизированного учета энергоресурсов под брендом «Пульсар» и клиники стоматологии «Дентастиль».