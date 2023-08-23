Жительница Ряжска пожаловалась на дерево, которое может рухнуть на газовую трубу

В Ряжске жительница пожаловалась на дерево, которое может рухнуть на тонкую газовую трубу. Пост об этом выложен в группе «Подслушано Ряжск».

Дерево нависает над трубой на улице Дружбы.

«К сожалению администрация не отвечает на мое сообщение. Может здесь обратят внимание! Сколько можно просить? Сколько можно писать! На улице Дружбы скоро упадет дерево на газовую трубу!» — негодует жительница.

Кроме этого, она жалуется на нескошенную траву в этом месте, плохую дорогу и «ужасное» состояние мусорной площадки.