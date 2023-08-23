Зеленский попросил Финляндию передать ВСУ истребители F-18
Зеленский попросил Финляндию передать ВСУ истребители F-18. Об этом сообщает ТАСС.
По информации издания, Владимир Зеленский попросил премьера Финляндии Петтери Орпо передать украинским вооруженным силам истребители четвертого поколения F-18, которые Хельсинки выводят из эксплуатации.
«Мы берем все, что нам дают. Мы готовы учиться на всем, что плавает или летает. Если Финляндии не нужны F-18, то давайте, мы с удовольствием», — заявил Зеленский.
Ранее появилась информация, что Финляндия подготовила новый пакет помощи Украине.