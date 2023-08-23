Юная рязанка Евгения Никифорова выиграла Первенство мира по джиу-джитсу в Файтинге

Юная рязанка Евгения Никифорова выиграла Первенство мира по джиу-джитсу в Файтинге. Об этом сообщается на сайте регионального минспорта.

С 22 по 25 августа в Астане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова проходит Первенство мира по джиу-джитсу среди юношей и девушек до 16 лет, юниоров и юниорок до 18 лет и до 21 года. В соревнованиях принимает участие 1091 спортсмен из 43-х стран, а в составе сборной России за медали турнира сражаются 18 рязанцев (17 воспитанников СШОР «Юпитер» и один воспитанник СШ «Евпатий Коловрат» из Спасск-Рязанского).

В первый соревновательный день, 22 августа, российская команда заняла второе место в неофициальном командном зачете, завоевав общими усилиями 25 медалей (4 золотые, 7 серебряных, 14 бронзовых). Рязанцы взяли золотую и бронзовую награды в дисциплине «Файтинг».

В споре юниорок до 21 года в весовой категории до 48 килограмм (9 участниц) чемпионкой мира-2023 стала рязанка Евгения Никифорова. Она победила казашку Ассемхан Иссаханову, гречанку Евангелию Кроммиду и таиландку Вараду Ратжаруне.

В турнире девушек до 18 лет в весе до 52 килограмм (10 участниц) «бронзу» взяла рязанка Алиса Харламова. Она победила колумбийку Антонио Бадель Шарити, но проиграла гречанке Стефании Девлетоглу. В поединке за 3 место Харламова победила португалку Ракель Фигейреду.

В этой же возрастной категории до 18 лет в «Файтинге» рязанка Екатерина Ряжская заняла 7 место в весе до 63 килограммов. Среди юношей до 16 лет в «Не-Вазе» в весе 73+ кг Павел занял 9-е место.