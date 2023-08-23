WSJ: техника НАТО бесполезна для ВСУ

Эксперты из американского делового издания The Wall Street Journal заявили, что оружие и техника, которые Запад поставляет Украине, бесполезны для ВСУ, так как российские военные с «легкостью» ее уничтожают. Об этом 23 августа пишет РЕН ТВ.

Кроме этого, эксперты называют контрнаступление «медленным» и «кровавым продвижением пешком», указывая на неудачные танковые атаки.

«После этого Киев прибег к использованию небольших подразделений, атакующих одну позицию за раз», — говорится в статье WSJ.

Издание напоминает, что в июле российская артиллерия обездвижила огнем вертолетов и противотанковых ракет бронетехнику и танки НАТО.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что контрнаступление идет очень сложно.