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В Якутске сыновья расстреляли отца

В Якутске сыновья расстреляли отца. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 18 августа. Пьяный мужчина начал ругать 25-летнего и 27-летнего сыновей за увлечение компьютерными играми. Между мужчинами завязалась драка.

Сыновья попытались связать отца, но он сумел вырваться и убежать. Пока его не было, мужчины взяли огнестрельное оружие и ждали, пока отец вернется. Когда он вернулся и пошел в их сторону, они открыли огонь.

Один из братьев выстрелил в отца пять раз, другой — четыре. Мужчина погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело.