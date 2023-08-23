В Якутске сыновья расстреляли отца
В Якутске сыновья расстреляли отца. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел 18 августа. Пьяный мужчина начал ругать 25-летнего и 27-летнего сыновей за увлечение компьютерными играми. Между мужчинами завязалась драка.
Сыновья попытались связать отца, но он сумел вырваться и убежать. Пока его не было, мужчины взяли огнестрельное оружие и ждали, пока отец вернется. Когда он вернулся и пошел в их сторону, они открыли огонь.
Один из братьев выстрелил в отца пять раз, другой — четыре. Мужчина погиб на месте.
Возбуждено уголовное дело.