Воронежского бизнесмена и его сына нашли мертвыми в коллекторе

В Воронежской области нашли мертвыми бизнесмена и его сына. Об этом пишет Shot.

Мужчин заметил рыбак из села Чулок возле пруда «Орошаемый». На место приехали спасатели, которые достали из коллектора тела, находившихся на глубине трех метров. Отмечается, что визуально следов насильственной смерти на них не было.

По предварительной информации, мужчины отравились сероводородным газом.

Одному погибшему было 46 лет — он владел бизнесом по розничной торговле в городе Бутурлиновка. Второму — его сыну — было 18 лет.

Как они оказались в коллекторе — неизвестно. Попасть туда можно только через отверстие в бетонной плите, присыпанной землей.