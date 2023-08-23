В Ставропольском крае трое детей на велосипедах насмерть сбил грузовик
В Ставропольском крае трое детей на велосипедах насмерть сбил грузовик. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел 23 августа. По данным ведомства, дети выехали на тренировку на велосипедах. Они решили поехать по автодороге «Обход города Пятигорска».
По предварительной информации, водитель «ГАЗели» не выдержал безопасную дистанцию и сбил детей на велосипедах.
Дети от полученных травм скончались на месте. Им было от 11 до 13 лет.