В Рязанской области простились с погибшим в зоне СВО Ильей Зуенковым
В Рязанской области простились с погибшим в зоне СВО Ильей Зуенковым. Об этом
В среду, 23 августа, в Рязанской области состоялась церемония прощания с героически погибшим в СВО старшим лейтенантом гвардии Ильей Зуенковым,.
Похороны прошли с соблюдением всех воинских почестей. В них приняли участие представители правительства Рязанской области, администрации Захаровского района, рязанского военного гарнизона, рязанской Епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.
Также соболезнования семье погибшего воина выразил Павел Малков.