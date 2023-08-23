В Рязанской области пропал 33-летний Андрей Шатилов
В Рязанской области пропал 33-летний Андрей Шатилов. Об этом сообщили в группе ПСО «ЛизаАлерт».
По данным поисковиков, мужчина ушел в лес 23 августа и не вернулся. Он живет в селе Княжное в Кораблинском районе.
Шатилов имеет рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза.
Был одет в камуфляжные кофту и штаны, серые резиновые сапоги и черную кепку.
Всех, кто располагает какой-то информацией о пропавшем просят позвонить по телефонам: