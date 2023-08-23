В Рязанской области продлили запрет на посещение лесов до 13 сентября

В Рязанской области продлили запрет на посещение лесов до 13 сентября. Об этом говорится в распоряжении правительства.

С 25 августа до 13 сентября нельзя посещать леса в Бельковском, Ерахтурском, Ермишинском, Касимовском, Клепиковском, Кораблинском, Криушинском, Можарском, Нижне-Окском, Первомайском, Ряжском, Рязанском, Сасовском, Солотчинском, Спасском, Тумском, Шацком, Шелуховском и Шиловском лесничествах.

Запрет не касается людей, проживающих в населенных пунктах, подъезд к которым осуществляется по лесным дорогам. Также это распоряжение могут не соблюдать госслужащие и другие должностные лица в рамках своей работы.

Ранее запрет на посещение лесов действовал до 14 августа.