В Рязанской области обезвредили мину времен Великой Отечественной войны
В Рязанской области обезвредили мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии.
На подозрительный предмет обратили внимание рабочие при проведении дорожных работ недалеко от села Ратманово Ряжского района.
На место выехали взрывотехники Росгвардии. Сотрудники ОМОН осмотрели предмет и установили, что находка является минометной миной калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны. Корпус снаряда сильно повредила коррозия. С соблюдением мер безопасности взрывотехники вывезли в безопасное место и уничтожили.