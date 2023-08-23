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В Рязани задержали группу мигрантов с крупной партией героина

В Рязани задержали группу мигрантов с крупной партией героина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, в состав преступной группы входили четверо мужчин и супружеская пара. Злоумышленники в возрасте от 19 до 32 лет подозреваются в распространении с помощью тайников-«закладок» героина и метадона в Рязанской, Московской и Нижегородской областях.

Ранее оперативники УНК выявили в Интернете активность, характерную для организации сбыта наркотиков с помощью «закладок». Полицейские «на маршруте закладки» задержали в Рязани двоих иностранных граждан в возрасте 19 и 32 лет. У них нашли свертки с самодельными контейнерами с порошкообразными веществами.

По результатам экспертизы выяснилось, что в них содержалось более 168 граммов героина и 12 граммов метадона, приготовленные для розничного сбыта.

Во время обысков оперативники выяснили, что розничные контейнеры с наркотиками привозят из Московской области. Полицейские подготовили специальную операцию с участием сотрудников Госавтоинспекции и вскоре на въезде в Рязанскую область задержали автомобиль, который ехал их Москвы. В машине было трое иностранных граждан в возрасте от 24 до 32 лет и 4-летний сын старшего из них.

Во время осмотра машины, оперативники нашли 4 свертка, в которых, как позже установила экспертиза, были контейнеры с героином общим весом 346 граммов.

Одновременно оперативники УНК обследовали квартиру в Московской области. В тот момент в ней находилась 25-летняя гражданка одной из стран Средней Азии — супруга 32-летнего мужчины, задержанного у машины в Рязанской области, и их двухлетний сын. В квартире полицейские нашли 108 граммов метадона и 36 граммов героина, электронные весы и упаковочные материалы для кустарного изготовления контейнеров для наркотиков.

В ходе расследования выяснилось, что группа причастна к распространению наркотиков в Нижегородской области. Из Рязани туда выезжали сотрудники полиции и изъяли с участков две оптовые партии героина общим весом 1356 граммов.

Всего из незаконного оборота изъяли более 2 килограммов наркотиков. Сотрудники полиции выясняют всю цепочку незаконного оборота наркотиков.

По предварительной информации, квартира в Московской области, где проживала супружеская пара иностранных граждан, использовалась как склад, куда поступали оптовые партии наркотиков. Муж и жена фасовали героин и метадон в розничные контейнеры и крупными партиями направляли их в Московскую, Рязанскую и Нижегородскую области. «Закладки» раскладывали их знакомые. Отмечается, что супруги брали с собой двух малолетних детей для конспирации, когда перевозили наркотики.

Детей забрали органы опеки.

Возбуждено уголовное дело. Участникам группы грозит до 20 лет тюрьмы.

В настоящее время уголовные дела объединяются в одно производство.

Подозреваемых арестовали.