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В Рязани с 26 августа изменится схема движения автобусов № 20

В Рязани с 26 августа изменится маршрут автобуса № 20 «Микрорайон № 1 ДПР — поселок Мехзавода». Об этом сообщается на сайте мэрии.

Путь следования изменят только при движении из микрорайона № 1 ДПР. От остановки «Микрорайон № 1» автобусы поедут по улицам Полевая и Большая. На обратном пути (из центра города) транспорт проследует по Касимовскому шоссе через остановки «Магазин (Касимовское шоссе)», «Строительное управление», «Кафе Восток», «Детский сад».

«На указанных остановочных пунктах пассажиры, которым необходимо проследовать в направлении центра города, смогут воспользоваться автобусами маршрута № 20, следующего из центра, и по купленному билету осуществить бесплатно пересадку на конечной остановке „Микрорайон № 1“ в другой автобус маршрута № 20 либо продолжить поездку на этом же автобусе», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что расстояние от многоквартирных жилых домов до остановок «Магазин (Касимовское шоссе)», «Строительное управление», «Кафе Восток», «Детский сад» составляет не более 500 метров, что не превышает значений территориальной доступности остановок.