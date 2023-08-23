В Рязани двое подростков взломали автомобиль и украли металлоискатель

В Рязани двое подростков взломали автомобиль и украли металлоискатель. Об этом сообщило региональное управление МВД.

В полицию обратилась 29-летняя рязанка. Она рассказала, что из припаркованного на улице Дорожная автомобиля ВАЗ-2114 пропал импортный металлоискатель.

Оперативники уголовного розыска осмотрели машину и выяснили, что дверь была взломана.

Во время опроса местных жителей оперативники узнали, что молодой человек пытается продать металлоискатель, похожий на похищенный. Полицейские нашли этого «продавца» и выяснили, что к краже причастны 16-летний рязанец и его 15-летний приятель. Злоумышленников нашли и доставили в отдел полиции.

По предварительным данным, двое приятелей прогуливались по дворам на окраине Рязани и высматривали автомобили, в которые удобно было бы забраться для кражи. ВАЗ-2114 показался им легкой добычей и ночью они взломали машину. Там они украли металлоискатель и скрылись.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.