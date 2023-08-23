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В Рязани 23 августа на 18 улицах отключат холодную воду

В Рязани 18 улиц останутся без холодной воды 23 августа. Об этом сообщается на сайте водоканала.

С 9:10 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • Ленпоселок (Канищево) дома №№ 1, 10, 12, 13, 14, 15 корп.1, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 39а, 4, 40, 41, 42, 42а, 42б, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58 корпус 1, 58, 59а, 6, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, ж1, 73, 9.

С 23:00 23 августа до 6:00 24 августа без воды останутся жители следующих улиц:

  • 1-ый Сысоевский проезд;
  • 2-ой Сысоевский проезд;
  • Березовая;
  • Братиславская;
  • Гайдара;
  • Гоголя;
  • Корнилова;
  • Котовского;
  • Кутузова;
  • Мусоргского;
  • Нахимова;
  • Котовского;
  • Сысоевская;
  • Толстого;
  • Ушакова;
  • Черновицкая;
  • Чернышевского;
  • Щорса.