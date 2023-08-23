В Рязани 23 августа на 18 улицах отключат холодную воду
В Рязани 18 улиц останутся без холодной воды 23 августа. Об этом сообщается на сайте водоканала.
С 9:10 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:
- Ленпоселок (Канищево) дома №№ 1, 10, 12, 13, 14, 15 корп.1, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 39а, 4, 40, 41, 42, 42а, 42б, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58 корпус 1, 58, 59а, 6, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, ж1, 73, 9.
С 23:00 23 августа до 6:00 24 августа без воды останутся жители следующих улиц:
- 1-ый Сысоевский проезд;
- 2-ой Сысоевский проезд;
- Березовая;
- Братиславская;
- Гайдара;
- Гоголя;
- Корнилова;
- Котовского;
- Кутузова;
- Мусоргского;
- Нахимова;
- Котовского;
- Сысоевская;
- Толстого;
- Ушакова;
- Черновицкая;
- Чернышевского;
- Щорса.