В российских школах и колледжах впервые проведут учения по отработке ЧС
В российских школах и колледжах впервые проведут учения по отработке ЧС. Об этом сообщили в Минпросвещения.
Всероссийские учения, организованные Минпросвещения, МЧС, МВД, Росгвардией и региональными властями пройдут 29—30 августа. Их проведут для отработки сценария действий сотрудников учреждений при террористической угрозе.
Отмечается, что во время учений проверят работоспособность систем оповещения, а также отработают взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.