В России предложили выдавать родителям школьников сертификат на 20 тысяч рублей

Как заявила автор инициативы, в 2022 году собрать ребёнка в школу стоило 22,3 тыс. рублей для мальчика и 26,8 тыс. рублей — для девочки.

В России предложили ежегодно выдавать родителям школьников сертификат на 20 тысяч рублей. Об этом сообщило издание «RT на русском» со ссылкой основателя Национального родительского комитета Ирину Волынец.

Как заявила автор инициативы, по данным Росстата, в 2022 году собрать ребёнка в школу стоило 22,3 тыс. рублей для мальчика и 26,8 тыс. рублей — для девочки.

По её словам, в некоторых субъектах РФ предусмотрены выплаты для покупки школьных принадлежностей, но не у всех регионов есть возможность поддержать семьи в период подготовки детей к школе.

«Прошу вас, уважаемая Татьяна Викторовна, рассмотреть вопрос о разработке законопроекта, согласно которому ежегодно родителям будет предоставляться сертификат на подготовку к школе (одежда, письменные принадлежности, дополнительные учебные материалы, школьная сумка) на сумму 20 тыс. рублей на каждого школьника», — говорится в обращении.