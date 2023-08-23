В России предложили выдавать родителям школьников сертификат на 20 тысяч рублей

В России предложили ежегодно выдавать родителям школьников сертификат на 20 тысяч рублей. Об этом
Как заявила автор инициативы, по данным Росстата, в 2022 году собрать ребёнка в школу стоило 22,3 тыс. рублей для мальчика и 26,8 тыс. рублей — для девочки.
По её словам, в некоторых субъектах РФ предусмотрены выплаты для покупки школьных принадлежностей, но не у всех регионов есть возможность поддержать семьи в период подготовки детей к школе.
«Прошу вас, уважаемая Татьяна Викторовна, рассмотреть вопрос о разработке законопроекта, согласно которому ежегодно родителям будет предоставляться сертификат на подготовку к школе (одежда, письменные принадлежности, дополнительные учебные материалы, школьная сумка) на сумму 20 тыс. рублей на каждого школьника», — говорится в обращении.