Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
21°
Чтв, 24
18°
Птн, 25
20°
ЦБ USD 94.44 0.32 24/08
ЦБ EUR 102.25 -0.5 24/08
Нал. USD 91.8 / 96 23/08 15:05
Нал. EUR 99.01 / 101.98 23/08 18:37
Новости
Итоги года New
Публикации
Погосты по ГОСТам. Почему в Рязани срочно нужно построить два новых кл...
В ближайший год на территории областного центра появятс...
1 час назад
383
Новый прокурор области о деле Грекова, отставках в правительстве и сам...
В интервью РЗН. инфо Дмитрий Коданёв поделился впечатле...
Вчера 11:01
2 709
«Китайцы» LIVAN, JETOUR, EXEED: от бюджетного кроссовера до внедорожни...
РЗН. инфо продолжает цикл обзоров китайских автомобилей...
21 августа 12:25
1 940
Как в Рязани 25 лет назад встретили, а потом пережили обвал рубля
25 лет назад, в 1992 году, в России началось обвальное...
17 августа 14:06
6 190
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В России предложили выдавать родителям школьников сертификат на 20 тысяч рублей
Как заявила автор инициативы, в 2022 году собрать ребёнка в школу стоило 22,3 тыс. рублей для мальчика и 26,8 тыс. рублей — для девочки.

В России предложили ежегодно выдавать родителям школьников сертификат на 20 тысяч рублей. Об этом сообщило издание «RT на русском» со ссылкой основателя Национального родительского комитета Ирину Волынец.

Как заявила автор инициативы, по данным Росстата, в 2022 году собрать ребёнка в школу стоило 22,3 тыс. рублей для мальчика и 26,8 тыс. рублей — для девочки.

По её словам, в некоторых субъектах РФ предусмотрены выплаты для покупки школьных принадлежностей, но не у всех регионов есть возможность поддержать семьи в период подготовки детей к школе.

«Прошу вас, уважаемая Татьяна Викторовна, рассмотреть вопрос о разработке законопроекта, согласно которому ежегодно родителям будет предоставляться сертификат на подготовку к школе (одежда, письменные принадлежности, дополнительные учебные материалы, школьная сумка) на сумму 20 тыс. рублей на каждого школьника», — говорится в обращении.