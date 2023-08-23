В России предложили ввести единый стандарт на горячее питание в школах

Авторы инициативы предложили установить единый федеральный стандарт с перечнем блюд.

В России предложили ввести единый стандарт на горячее питание в школах. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на депутата Сергея Миронова.

«Мониторинги в отдельных регионах показали ряд недостатков, в том числе увеличение стоимости школьного питания», — говорится в документе, текст которого приводит газета.

Авторы инициативы подчеркнули необходимость соблюдения равных прав детей в регионах. Они предложили установить единый федеральный стандарт с перечнем блюд в соответствии с принципами сбалансированного питания для разных групп школьников.

Отмечается, что отдельный список предусмотрен для детей с хроническими заболеваниями и другими индивидуальными особенностями, включая непереносимость отдельных видов продуктов.

Ранее в Госдуме предложили кормить всех школьников бесплатно.