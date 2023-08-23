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В Москве задержали подозреваемого в педофилии 69-летнего китайца

В Москве задержали гражданина Китая по подозрению в педофилии. Об этом пишет Mash.

Вечером 21 августа в полицию обратились три москвички, которые рассказали, что до их дочерей в возрасте от 7 до 10 лет на детской площадке на улице Академика Пилюгина домогался неизвестный мужчина. Он якобы брал девочек на руки, целовал в губы, шею и трогал за интимные места.

Приехавшие на место полицейские задержали 69-летнего китайца, проживающего в Москве у своего сына.

22 августа следком возбудил в отношении мужчины уголовное дело. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.