В Карачаево-Черкесии завхоз детского сада изнасиловал 13-летнюю девочку
В Карачаево-Черкесии завхоз детского сада изнасиловал 13-летнюю девочку. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.
Инцидент произошел в ауле Хабез.
По данным Telegram-канале, женщина и ее дочь приехали погостить к родственникам. Пока мама была на работе в городе, девочка ходила к соседу играть в карты. В один из таких визитов мужчина завел ее в сарай и надругался. Несовершеннолетняя рассказала обо всем матери только через год после случившегося.
Отмечается, что семью ставили на учет в ПДН, так как ребенок сбегала из дома. Мужчина женат, его не привлекали к уголовной ответственности.