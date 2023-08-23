В ДТП в Кадомском районе пострадали два человека
В Кадомском районе в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Авария произошла во вторник, 22 августа, примерно в 23:05, на втором километре трассы «Восход-Ермишь».
По предварительной информации, 30-летняя жительница Нижегородской области на Kia Picanto не справилась с управлением и съехала с дороги. В результате аварии пострадали женщина-водитель и ее 30-летняя пассажирка. Им оказали медицинскую помощь.
Проводится проверка.