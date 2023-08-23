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В ДТП в Кадомском районе пострадали два человека

В Кадомском районе в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла во вторник, 22 августа, примерно в 23:05, на втором километре трассы «Восход-Ермишь».

По предварительной информации, 30-летняя жительница Нижегородской области на Kia Picanto не справилась с управлением и съехала с дороги. В результате аварии пострадали женщина-водитель и ее 30-летняя пассажирка. Им оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.